«Желудок должен быть пустым»: Лепс раскрыл, как держит себя в форме

Певец Григорий Лепс удивил откровенным рассказом о том, как десятилетиями держит себя в форме. Артист признался, что уже много лет полностью отказывается от завтраков. Об этом исполнитель рассказал в беседе с KP.RU.
«На протяжении 25 лет я не завтракаю вообще. Я никогда не ем и перед выступлениями: желудок должен быть пустым. Днем могу съесть небольшой кусочек белка — рыбки или отварную грудку курицы, чтобы у меня были силы», — заявил Лепс.
Певец подчеркнул, что это помогает сохранять энергию и не перегружать организм, особенно в период активных выступлений. Лепс также рассказал о своей спортивной дисциплине, которая давно стала частью образа жизни. У него дома оборудован спортзал и есть бассейн, но главный акцент он делает на ходьбе.
В одном из своих личных рекордов артист прошел 62 километра за день и теперь планирует превзойти это достижение к 65-летию. При этом он признался, что полностью отказался от алкоголя, проходит восстановление после болезни и серьезно ограничил концертную нагрузку ради здоровья и голоса.
Ранее KP.RU писал, что из-за болезни Григория Лепса пришлось перенести несколько его концертов осенью 2025 года. Артист временно приостановил выступления, чтобы восстановиться.