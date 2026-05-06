Лепс встал на защиту бывшей невесты Авроры Кибы: «Она приличный человек»

После расставания с молодой невестой Авророй Кибой певец Григорий Лепс продолжает оставаться в центре внимания поклонников. Артист в беседе с KP.RU высказался о критике в соцсетях в адрес бывшей возлюбленной.
«Своих подписчиков в соцсетях прошу только об одном: не оскорбляйте человека. А то пишут: проститутка, содержанка… Это не так. Она приличный человек, просто Аврора пока очень молода. Мне 63 — а я порой как выкину что-то. А ей только недавно 20 исполнилось», — заявил Лепс.
О расставании с музыкантом в январе сообщила сама Аврора Киба. С тех пор Лепс официально находится в статусе холостяка, хотя ранее не раз говорил о планах на свадьбу. Разница в возрасте пары активно обсуждалась в светской среде.
При этом певец признался, что до сих пор испытывает чувства к бывшей избраннице и не исключает, что их история может продолжиться.
«Варианты есть, но у меня в душе только одна девушка — Аврора. Пока она у меня в сердце, ничего поделать не могу. Может быть, у нас еще сложится», — добавил артист.
Ранее KP.RU выяснил, что разрыв пары произошел по нескольким причинам. Одной из них стал алкогольный срыв певца, что сильно встревожило его молодую возлюбленную. Кроме того, после ссоры он, как утверждают его знакомые, обратился за поддержкой к бывшей жене Анне Шаплыковой.