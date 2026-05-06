Жительнице Нефтекамска присвоили звание «Мать-героиня». Это 12-я такая награда в Башкирии.
Анжелика Шуматбаева и ее муж Сергей воспитывают десятерых детей. Кто-то из них уже работает, кто-то учится в колледже, младшие ходят в школу. Указ о присвоении звания подписал президент Владимир Путин. Об этом сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.
Напомним, 2026 год в Башкирии объявлен Годом большой и дружной семьи. В регионе вводят новые меры поддержки: бесплатный проезд в транспорте для всех многодетных и компенсацию за учебу в колледжах.
Ранее мы писали о других награждениях семей. Орденом «Родительская слава» были отмечены Сергей и Олеся Елисеевы из Белорецка, Факиль и Гульнара Фатхуллины из Миякинского района. Медаль ордена «Родительская слава» получили Александр и Наталья Самойловы из Уфы.
Всего в Башкирии орденом «Родительская слава» были награждены 17 семей, медалью ордена — 33. Также в республике 11 матерей-героинь, 72 супружеские пары удостоены медали «Родительская доблесть», 9,6 тысячи женщин — медали «Материнская слава».