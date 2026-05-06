Деньги со вкладов начали тратить на покупку автомобилей

Российский рынок новых легковых автомобилей удерживает положительную динамику три месяца подряд. Небольшой рост начался в феврале (+2,5% к прошлому году, до 80 тыс. шт.), ускорился в марте до 104,3 тыс. шт. (+30,6%). В апреле продано 117,5 тыс. машин — на 15,1% больше, чем годом ранее. Всего за четыре месяца 2026 года реализовано 382,5 тыс. автомобилей, что на 9,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года, следует из данных аналитического агентства «Автостат».
Сооснователь и директор «Автостата» Сергей Целиков ожидает, что по итогам года рост рынка составит 3−5% — такой прогноз он дал в эфире радио РБК (продажи в 2025-ом составили 1,33 млн, −15,6% к 2024-му). «Это связано в первую очередь с тем, что ключевая ставка пошла вниз, — отмечает он. — Люди постепенно забирают деньги со вкладов и тратят их на более дорогие покупки, включая автомобили».
На 1 апреля средства населения в российских банках почти достигли 67,4 трлн руб., прирост с начала года можно считать символическим — 0,4%, или 274 млрд руб. Детальной статистики ЦБ за полный квартал нет, но за два первых месяца года движение было разнонаправленным: остатки на депозитах увеличились на 1,8% (+835 млрд руб.), а на текущих счетах сократились на 3,3%, или на 630 млрд руб. Хотя доля лояльных банковских вкладчиков падает, 27,5% из них пока не планируют «уходить от вкладов» в другие продукты даже при снижении доходности, показал опрос Frank RG. Примерно четверть респондентов (24,8%) готовы переводить сбережения в иные инструменты, а 21,2% — тратить.
В структуре продаж Целиков обращает внимание на перезапуск заводов, оставленных западными производителями, и начало производства в России моделей китайского происхождения. «Была Chery — стал Tenet, был Jaecoo — станет Jeland, был Exeed — станет Esteo», — напоминает эксперт. Еще около 15% рынка приходится на альтернативный импорт — машины, ввозимые физлицами.
Совокупная доля локализованных брендов Tenet и Solaris (бывшие заводы Volkswagen и Hyundai) в апреле составила 12,2% (14,4 тыс. шт.), за четыре месяца — 12,4% (47,4 тыс. шт.), подсчитали в «Автостате».
Lada остается лидером рынка. В апреле продано 31,8 тыс. автомобилей «АвтоВАЗа» (доля рынка составила 27,1%), что на 11,8% больше, чем в апреле 2025 года. За четыре месяца реализовано 95,7 тыс. машин (доля — 25%), что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Второе место в апреле занял китайский Haval — 16,5 тыс. машин (рост на 27,6%, доля — 14%). Третье место сохранил Tenet — 12 тыс. (доля 10,2%).
О марке Tenet стало известно в феврале 2025 года. Производство организовали на сборочном предприятии под Калугой. Проектом занимается российский «АГР Холдинг» на бывшем заводе Volkswagen в содружестве с фирмой Defetoo. Они также ведут НИОКР «в рамках долгосрочной стратегии развития и инвестиционного плана на 20 лет». Производство полного цикла на заводе в Калуге было запущено в августе 2025 года. Всего в прошлом году было продано 33 484 автомобиля нового бренда.
Далее следуют Geely (6,8 тыс., рост на 1,9%) и белорусско-китайский Belgee (5,7 тыс., рост — 47,1%). Также в десятку вошли китайские Changan (4,5 тыс., падение на 1,7%), Jaecoo (3,4 тыс., рост на 73,8%), Jetour (2,9 тыс., падение на 9,4%), японская Toyota (2,8 тыс., рост на 70,1%) и Solaris (2,4 тыс., рост 3,6%).
В модельном рейтинге первое место в апреле сохранила Lada Granta, продажи которой составили 12,4 тыс. штук (падение к тому же месяцу прошлого года на 4,1%). Второе место занял кроссовер Tenet T7 (7,6 тыс.). Третье место — у кроссовера Haval Jolion (6,7 тыс., рост 20,7%). Четвертую и пятую позиции заняли Lada Vesta (6,1 тыс., падение на 14,6%) и Lada Niva Travel (4,6 тыс., рост на 47,4%). Также в топ-10 вошли Tenet T4 (3,4 тыс.), Lada Iskra (3,2 тыс.), Haval M6 (3,1 тыс., рост на 19,9%), Lada Niva Legend (3,1 тыс., рост 5,3%) и Geely Monjaro (2,6 тыс., падение 5,8%).
Автоэксперт Игорь Моржаретто предупреждает, что апрельский рост во многом обусловлен низкой базой 2025 года. «Если сравнивать с другими годами, показатели выглядят не так хорошо, как кажется», — говорит он. По его оценке, прогнозы на 2026 год остаются на уровне прошлого года — около 1,3 млн автомобилей, и признаков улучшения ситуации на авторынке пока не видно.
Партнер, руководитель практики по работе с компаниями автомобильной промышленности Kept Станислав Зингиревич отмечает специфику российского рынка, на котором развиваются те китайские компании, которые не стали лидерами на других глобальных рынках. «Для них наш рынок интересен, — говорит он. — У той же группы Chery, группы Geely продажи в России составляют уже больше 10% от групповых продаж, и как следствие они инвестируют средства в развитие технологий и их локализацию».
Как еще считают.
Тренд на рост продаж подтверждают и общие данные по продаже транспортных средств Минпромторга (учитывают продажи легковых автомобилей, легких коммерческих автомобилей, автобусов и грузовых автомобилей до 3-х лет). В январе-апреле было реализовано 430 970 новых автомобилей, что на 7% больше показателей января-апреля прошлого года. Рынок автомобилей российского производства за 4 месяца превысил 268,5 тыс. штук (+22%). Продажи новых импортных автомобилей, в свою очередь, составили порядка 162,4 тыс. штук (-12%).
По словам Зингиревича, ключевой вопрос — каким образом компании «приземляются»: через акционерную историю, «игру вдолгую», или через контрактную сборку. «Но самое главное — заводы перезапускаются, загружаются, компонентщики также начинают встраиваться в цепочку создания стоимости, — подчеркивает он. — Эта перестраиваемая машина начинает работать». Эксперт считает, что компании, для которых доля продаж в России значима, видят продолжение присутствия на рынке, поскольку конкуренция сейчас ниже благодаря утильсбору, который ограничивает возможность быстрого входа и выхода. При этом, по мнению Зингиревича, ждать на российском рынке лидеров китайского автопрома не стоит, поскольку им более интересны другие рынки.
Утилизационный сбор — это одноразовый платеж, который взимают с импортеров, производителей или покупателей автомобилей за переработку машин после их эксплуатации, введен в России с 2012 года. С 1 декабря 2025 года размер ставки привязали не только к объему мотора, но и к его мощности. Льготный утильсбор для физлиц при ввозе легковых машин теперь действует только на автомобили с двигателями до 160 л.с., на остальные тариф начисляют по коммерческим ставкам. Реформа затронула также электрокары и гибриды — при расчете ставок учитывается суммарная мощность двигателей в силовой установке.
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2025 года называл утильсбор мерой с «благородной целью» технологического развития России. «Косвенно это поддерживает и отечественный автопром, потому что покупать иностранный автомобиль стало дороговато», — говорил тогда президент, выразив надежду, что эта мера «не будет вечной».
Перезапуск заводов и прогнозы властей.
В конце 2025 года глава Минпромторга Антон Алиханов заявлял о перезапуске более 80% заводов, ранее принадлежавших иностранным компаниям. Совокупные мощности перезапущенных производств он оценивал в 1,6 млн автомобилей в год.
Первый вице-премьер Денис Мантуров в декабре прошлого года сообщал, что до лета 2026-го в России запустят все автозаводы, оставленные иностранными компаниями. «80% площадок уже запустили свои линейки, и до лета следующего года будут запущены до конца все площадки. У всех есть свои бенефициары, российские, с зарубежными дружественными компаньонами, из Юго-Восточной Азии», — рассказывал он. Мантуров также говорил, что власти рассчитывают на увеличение объема авторынка России до 2,5 млн автомобилей в год к 2030 году. При этом производственные мощности в стране, по его словам, рассчитаны на 3 млн.
Какие площадки уже перезапущены.
ООО «АГК» (бывший завод Volkswagen в Калужской области) — выпускает модели Tenet T4, T7, T8, T9.
ООО «Автомобильные технологии» (Калужская обл.) — производство Haval M6.
ООО «Автозавод АГР» (бывший Hyundai в Санкт-Петербурге) — выпускает Solaris KRS, KRX и HC.
АО МАЗ «Москвич» (бывший Renault в Москве) — производит «Москвич 3», «Москвич 3e», «Москвич 6» и «Москвич 8».
ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» (Тульская обл.) — выпускает ряд моделей Haval, включая Jolion, Dargo и F7.
АО «Автотор» (Калининград) — производит широкую гамму марок, включая Jetour, BAIC, SWM и Changan.
Неработающими пока остаются предприятия в Шушарах (Toyota) и в Нижнем Новгороде (ранее Skoda). Автохолдинг АГР объявлял о наборе персонала для работы на бывшем заводе GM в Санкт-Петербурге — позднее стало известно, что на нем будет запущено производство автомобильного бренда Jeland, где уже собрали первый тестовый автомобиль.
