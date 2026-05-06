Деньги со вкладов начали тратить на покупку автомобилей

Первый вице-премьер Денис Мантуров в декабре прошлого года сообщал, что до лета 2026-го в России запустят все автозаводы, оставленные иностранными компаниями. «80% площадок уже запустили свои линейки, и до лета следующего года будут запущены до конца все площадки. У всех есть свои бенефициары, российские, с зарубежными дружественными компаньонами, из Юго-Восточной Азии», — рассказывал он. Мантуров также говорил, что власти рассчитывают на увеличение объема авторынка России до 2,5 млн автомобилей в год к 2030 году. При этом производственные мощности в стране, по его словам, рассчитаны на 3 млн.