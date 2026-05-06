США приостанавливают «Проект Свобода» до конца переговоров с Ираном: Трамп объяснил решение

Вашингтон принял решение о временной приостановке операции «Проект Свобода». В рамках нее обеспечивалось сопровождение кораблей в акватории Ормузского пролива. Об этом объявил американский президент Дональд Трамп.
«…Мы пришли к взаимному согласию о том, что пока блокада остается в полной силе, реализация миссии “Проект свобода” будет приостановлена на короткий период времени, чтобы увидеть, удастся ли финализировать и подписать соглашение», — написал президент США в соцсети Truth Social.
Как пояснил Трамп, инициатива о приостановке миссии исходила от Пакистана и ряда иных стран.
Накануне хозяин Белого дома рассказал, как появилась операция «Свобода». По словам Трампа, множество стран попросило Вашингтон вызволить торговые корабли, застрявшие в Ормузском проливе.
Как сообщал портал Axios, американский флот должен находиться «в непосредственной близости» от коммерческих судов на случай «атак» со стороны иранских военных. Кроме того, США планируют предоставлять морякам информацию о безопасных маршрутах прохода.
По данным Press TV, Тегеран запустил новую систему регулирования судоходства через Ормузский пролив. Так, все суда, которые планируют пересечь акваторию пролива, получат электронное письмо с изложением правил и положений прохода.
В свою очередь немецкий канцлер Фридрих Мерц отметил, что Германия готова принять участие в процессе разблокировки Ормузского пролива. Берлин также готов к обеспечению безопасного судоходства в его акватории.
Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что все цели операции «Эпическая ярость» против Ирана достигнуты. США считают операцию завершенной.
Axios также информировал, что Трамп разочарован ситуацией в Ормузском проливе и намерен заключить сделку. При этом американский президент подчеркнул, что соглашение с Тегераном должно исключать военные действия в ближайшие два года.
Профессор Глен Дизен прогнозировал, что попытка открыть Ормузский пролив обернется для США катастрофой. Эксперт считает, что своими действиями Вашингтон только усугубляет и без того «плачевное положение».