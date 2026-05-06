США приостанавливают «Проект Свобода» до конца переговоров с Ираном: Трамп объяснил решение

Трамп остановил проект по сопровождению судов в Ормузском проливе.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон принял решение о временной приостановке операции «Проект Свобода». В рамках нее обеспечивалось сопровождение кораблей в акватории Ормузского пролива. Об этом объявил американский президент Дональд Трамп.

«…Мы пришли к взаимному согласию о том, что пока блокада остается в полной силе, реализация миссии “Проект свобода” будет приостановлена на короткий период времени, чтобы увидеть, удастся ли финализировать и подписать соглашение», — написал президент США в соцсети Truth Social.

Как пояснил Трамп, инициатива о приостановке миссии исходила от Пакистана и ряда иных стран.

Накануне хозяин Белого дома рассказал, как появилась операция «Свобода». По словам Трампа, множество стран попросило Вашингтон вызволить торговые корабли, застрявшие в Ормузском проливе.

Как сообщал портал Axios, американский флот должен находиться «в непосредственной близости» от коммерческих судов на случай «атак» со стороны иранских военных. Кроме того, США планируют предоставлять морякам информацию о безопасных маршрутах прохода.

По данным Press TV, Тегеран запустил новую систему регулирования судоходства через Ормузский пролив. Так, все суда, которые планируют пересечь акваторию пролива, получат электронное письмо с изложением правил и положений прохода.

В свою очередь немецкий канцлер Фридрих Мерц отметил, что Германия готова принять участие в процессе разблокировки Ормузского пролива. Берлин также готов к обеспечению безопасного судоходства в его акватории.

Тем временем Белым дом представил в Совбез ООН новый проект резолюции по Ормузскому проливу. Согласно данным документа, Иран должен немедленно остановить нападения, установку мин и практику взимания платежей.

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что все цели операции «Эпическая ярость» против Ирана достигнуты. США считают операцию завершенной.

Axios также информировал, что Трамп разочарован ситуацией в Ормузском проливе и намерен заключить сделку. При этом американский президент подчеркнул, что соглашение с Тегераном должно исключать военные действия в ближайшие два года.

Профессор Глен Дизен прогнозировал, что попытка открыть Ормузский пролив обернется для США катастрофой. Эксперт считает, что своими действиями Вашингтон только усугубляет и без того «плачевное положение».

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше