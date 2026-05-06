Певец Григорий Лепс раскрыл свою мечту

Лепс: надеюсь, к 65-летнему юбилею пройду пешком 65 километров.

Источник: Комсомольская правда

Певец Григорий Лепс, недавно расставшийся с 20-летней невестой Авророй Кибой, рассказал о своих спортивных планах. 63-летний артист давно увлекается длительной ходьбой и теперь готов ставить новые личные рекорды. Об этом он рассказал в беседе с KP.RU.

«Последний мой рекорд был в 62 года: я тогда прошел 62 километра. Встал и пошел. Следующий, надеюсь, будет к 65-летнему юбилею — пройду пешком 65 километров. Мало кто в меня верит. Думаю, это займет часов двенадцать», — поделился Лепс.

Исполнитель уточнил, что к таким нагрузкам нужно готовиться заранее, а сам процесс занимает много времени и сил. По его словам, он старается подходить к этому максимально ответственно.

«За мной всегда едет машина с лекарствами, с водой, мало ли что. К этому надо серьезно готовиться. Я когда шел 62 километра, плохо был готов. Потом три дня лежал дома, потому что молочная кислота, которая скопилась в ногах, не давала мне встать и дойти до туалета», — уточнил певец.

Напомним, артист полностью отказался от алкоголя и сосредоточился на здоровье и восстановлении. Сейчас он работает с фониатром, лечит голос после болезни и сократил количество концертов.