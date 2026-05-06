В Москве снизилась аварийность с погибшими и пострадавшими

По его словам, за четыре месяца 2026 года в столице зафиксировано более 2,1 тыс. ДТП с пострадавшими — это на 10% меньше, чем годом ранее. А число погибших сократилось на 9% — до 62 человек. Положительной динамики удалось достичь благодаря комплексным мерам Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и взаимодействию с Госавтоинспекцией. Круглосуточная работа ситуационного центра и системы видеоаналитики ЦОДД позволяет оперативно реагировать на происшествия и спасать жизни людей, отметил заммэра.