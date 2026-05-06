В Москве снизилась аварийность с погибшими и пострадавшими

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Число аварий с пострадавшими снизилось на 10% с начала года, число погибших стало меньше на 9%. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.
По его словам, за четыре месяца 2026 года в столице зафиксировано более 2,1 тыс. ДТП с пострадавшими — это на 10% меньше, чем годом ранее. А число погибших сократилось на 9% — до 62 человек. Положительной динамики удалось достичь благодаря комплексным мерам Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и взаимодействию с Госавтоинспекцией. Круглосуточная работа ситуационного центра и системы видеоаналитики ЦОДД позволяет оперативно реагировать на происшествия и спасать жизни людей, отметил заммэра.
Ранее Ликсутов сообщал ТАСС, что Москва занимает первое место в рейтинге регионов России по безопасности дорожного движения. При этом, каждый день по дорогам столицы проезжает более 2,7 млн автомобилей.