«Торонто» выиграл право первого выбора на драфте НХЛ 2026 года

Драфт НХЛ пройдет с 26 по 27 июня.

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. «Торонто» по итогам лотереи получил право первого выбора на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Лотерея драфта прошла в ночь на среду, в ней принимали участие 16 команд, не вышедших в плей-офф текущего сезона.

Вторым на драфте будет выбирать «Сан-Хосе», третьим — «Ванкувер». Далее идут «Чикаго», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Калгари», «Сиэтл», «Виннипег», «Флорида», Нэшвилл«, Сент-Луис», «Нью-Джерси», «Нью-Йорк Айлендерс», «Коламбус», «Сент-Луис» (благодаря обмену с «Детройтом») и «Вашингтон».

Драфт НХЛ в 2026 году пройдет в Буффало с 26 по 27 июня.