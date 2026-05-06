Пьяный красноярец привел домой незнакомца и лишился личных вещей и ноутбука (видео)

В Красноярске мужчина пойдет под суд за кражу вещей у нового знакомого, рассказали в ГУ МВД России по региону.
В марте прошлого года в отдел полиции поступило сообщение от жителя краевого центра. Он рассказал правоохранителям о том, что малознакомый человек украл из дома его личные вещи. В ходе оперативных действий полицейские установили местонахождение злоумышленника. Им оказался ранее судимый 37-летний мужчина.
Полицейские выяснили, что накануне пострадавший встретил обвиняемого на улице и предложил ему «отметить отличный день» в каком-нибудь заведении. Вместе они отправились домой к заявителю, чтобы тот переоделся. Но вместо этого мужчина, будучи в сильном алкогольном опьянении, попросту заснул. Злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, снял с пальца нового знакомого золотое кольцо и вышел из комнаты.
Вдобавок обвиняемый вынес из квартиры ноутбук стоимостью 13 тыс. рублей, зимнюю куртку, брюки, кофту и кроссовки из натуральной кожи. Позднее все похищенные вещи он продал на рынке, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Общая сумма ущерба составила более 37 тыс. рублей.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Расследование завершено. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.