Берлин прекратил поставлять крылатые ракеты Taurus Украине. Об этом в среду, 6 мая, сообщили в посольстве ФРГ в России.
— Германия в настоящий момент не поставляет данный тип ракет, и не имеет ничего добавить в этой связи, — уточнили дипломаты.
Они также добавили, что Украина успела разработать свое дальнобойное оружие, которым пользуется в ходе конфликта, передает «Известия».
Тем временем американский лидер Дональд Трамп утверждает, что Украина продолжает терять свои территории. Он также считает, что Киев продолжает вести боевые действия только благодаря оружию США.
По словам источника Foreign Policy из Киева, Украина не сможет продержаться и двух дней без помощи своих союзников. Чиновники из США все меньше рассчитывают на устойчивость страны.
Государственный департамент США, в свою очередь, одобрил потенциальную продажу Киеву авиабомб JDAM увеличенной дальности и сопутствующего оборудования на общую сумму 373,6 миллиона долларов.
Кроме того, еще в конце апреля сенатор-республиканец Митч Макконнелл говорил, что Минобороны США задерживает передачу Украине ранее одобренной Конгрессом военной помощи на 400 миллионов долларов.