Минский метрополитен сказал, в какую сторону будут ездить поезда по кольцевой линии — по часовой стрелке или против нее

Директор государственного предприятия «Минский метрополитен» Алексей Шилов сказал, в какую сторону будут ездить поезда по кольцевой линии — по часовой стрелке или против нее. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», он заявил во время рабочего совещания Мингорсовета со специалистами, курирующими деятельность окружных советов территориального общественного самоуправления.
Как выяснилось, поезда по кольцевой линии будут курсировать против часовой стрелки.
Напомним, строительство четвертой линии метро хотят начать с участка от площади Бангалор в сторону улицы Харьковской. Проект первого участка предусматривает создание на станции метро «Пушкинская» пересадку. А следующей за пересадочной станет временно конечная станция в районе улицы Харьковской. В Мингорсполкоме сообщали, что к возведению четвертой линии метрополитена намерены приступить уже в 2026 году.
Также власти Минска анонсировали отмену продажи билетов на проезд водителями наземного транспорта.
