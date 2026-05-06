«Арсенал» выбил «Атлетико» — Лондон ворвался в финал Лиги чемпионов

Лондонский «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв мадридский «Атлетико» в ответном полуфинальном матче со счетом 1:0.

Лондонский «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв мадридский «Атлетико» в ответном полуфинальном матче со счетом 1:0. По сумме двух встреч английская команда победила — 2:1.

Единственный гол на стадионе «Эмирейтс» забил Букайо Сака. Вингер отличился после удара Леандро Троссарда и ошибки голкипера Яна Облака.

Команда Микеля Артеты сделала ставку на осторожную игру и практически не позволила сопернику создать опасные моменты у ворот Давида Райи. Для «Арсенала» этот матч стал девятым «сухим» в нынешнем розыгрыше турнира.

Лондонский клуб вышел в финал главного еврокубка впервые с 2006 года. Тогда «Арсенал» уступил в решающем матче «Барселоне» со счетом 1:2.

После финального свистка на «Эмирейтс» началось празднование выхода в финал. Главный тренер команды Микель Артета назвал матч «невероятной ночью» и заявил, что клуб находится в шаге от исторического сезона.

В финале Лиги чемпионов «Арсенал» встретится с победителем пары ПСЖ — «Бавария». Решающий матч пройдет 30 мая в Будапеште.

