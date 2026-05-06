Уровень воды в Енисее и других реках резко поднялся на севере Красноярского края

Почти на метр выше критической отметки поднялась вода в реке Усолка в Дзержинско-Тасеевском округе на востоке Красноярского края. Подтоплены дома в двух населенных пунктах. Людей эвакуируют. Осложнилась обстановка и на главной транспортной водной артерии региона — уровень Енисея на севере быстро повышается.

Источник: "Российская газета"

Накануне в селе Троицк рядом с Тасеево уровень воды составил 742 сантиметра при опасной отметке 660. Зафиксировано затопление домов, дорог, приусадебных участков, проинформировали в региональном главке МЧС.

Согласно данным прокуратуры, в том же Дзержинско-Тасеевском округе затоплена часть еще одного села — Бакчет.

В зону подтопления на территории Троицка попали полтора десятка домов, где живут 29 человек, эвакуированы четверо. В Бакчете подтоплены надворные постройки и огороды.

«В округе введен режим ЧС. Прокурор выехал в населенные пункты и начал проверку. Действиям должностных лиц и специальных служб будет дана оценка», — сообщили в надзорном ведомстве.

По сведениям МЧС, уровень воды приближен к опасным отметкам и в ряде других районов. Он поднимается или колеблется в реках Большой Кемчуг, Агул, Чулым, Сыда, Анжа, Кан, Мура, Подкаменная Тунгуска, Вельмо. Согласно информации на 5 мая, затоплены 20 жилых домов, более 200 приусадебных участков, 24 участка автодорог.

Сегодня в главке предупредили, что на север региона «приходят затопления». В районе села Ворогово на Енисее начался густой ледоход. Вода за сутки поднялась на три с половиной метра. Ее уровень на восемь часов 6 мая составил 1011 сантиметров при опасной отметке 1107.

В центре региона ситуация более стабильная. В мэрии Красноярска рассказали, что 6 мая гидрологическая обстановка на территории краевой столицы относительно спокойная. За сутки уровень воды в Енисее опустился на пару сантиметров, в реке Базаиха — на пять сантиметров, в реке Кача — почти на полметра.

