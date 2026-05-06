Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В микрорайоне Медовый под Пермью появится православная часовня

Застройщик деревни Кондратово приступил к строительству в марте.

Источник: Комсомольская правда

По благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия в микрорайоне Медовый возводят часовню во имя святых бессребреников Космы и Дамиана. Она станет местом для молитвы жителей активно развивающегося жилого комплекса.

В конце 2025 года под часовню выделили земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. метров. По информации Пермской митрополии, с марта этого года застройщик «ИНГРУПП Пермь» приступил к строительно-монтажным работам.

К началу мая уже возведено здание часовни и находящийся рядом церковно-причтовый дом. Окончание строительства и ввод часовни в эксплуатацию запланировано на конец 2026 года.