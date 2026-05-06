Город в Прикамье вошёл в топ‑10 туристических направлений России

Русское географическое общество включило Губаху в топ‑10 локаций для путешествий по России летом 2026 года, сообщил телеграм-канал «На местах» Законодательного собрания Пермского края.
В числе привлекательных точек города — места, связанные с фильмом «Сердце Пармы», снятым в 2022 году: декорации находятся на берегу реки Косьвы.
Туристов также привлекают гора Крестовая, известная среди альпинистов и любителей панорамных видов, Каменный Город с его причудливыми скальными образованиями, Губахинские пещеры для спелеотуристов и сквер «Уральский океан», где представлены каменные сферы с останками морских обитателей пермского геологического периода.
Эксперты отмечают, что популярность Губахи за последний год увеличилась вдвое.