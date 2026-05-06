Выставка «Индонезия. Ожерелье экватора» откроется в Иркутске 8 мая

Экспозиция объединила свыше 40 художников из разных регионов России, которые в составе творческих экспедиций подолгу работали в Индонезии. Выставка приурочена к нескольким значимым датам в российско-индонезийской истории: 75-летию дипломатических отношений между нашими странами и 80-летию независимости Республики Индонезия.
В экспозиции представлены все виды изобразительного искусства, сообщает пресс-служба Иркутского областного художественного музея. Произведения, созданные российскими художниками на протяжении 20 лет, показывают экзотическую жизнь островов архипелага: портреты местных жителей, разнообразие архитектуры и природные достопримечательности. Выставку дополняют артефакты, связанные с культурой и бытом индонезийцев — так, настоящим украшением является традиционная лодка-пирога.
В экспозиции можно увидеть работы академиков и народных художников России: Александра Белашова, Станислава Никиреева, Владимира Переяславца, Аллы Полковниченко, Фидаиля Ибрагимова, Рустама Яушева, Ольги Яушевой и других. Проект рассказывает об уникальном вкладе российских художников в популяризацию российского искусства в Индонезии и индонезийского — в России.
Выставка «Индонезия. Ожерелье экватора» будет работать в Галерее сибирского искусства до 3 июля. Доступно по Пушкинской карте.
