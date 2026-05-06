Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выставка «Индонезия. Ожерелье экватора» откроется в Иркутске 8 мая

Иркутская область, НИА-Байкал — 8 мая в Иркутске откроется выставка «Индонезия. Ожерелье экватора».

Источник: НИА Байкал

Экспозиция объединила свыше 40 художников из разных регионов России, которые в составе творческих экспедиций подолгу работали в Индонезии. Выставка приурочена к нескольким значимым датам в российско-индонезийской истории: 75-летию дипломатических отношений между нашими странами и 80-летию независимости Республики Индонезия.

В экспозиции представлены все виды изобразительного искусства, сообщает пресс-служба Иркутского областного художественного музея. Произведения, созданные российскими художниками на протяжении 20 лет, показывают экзотическую жизнь островов архипелага: портреты местных жителей, разнообразие архитектуры и природные достопримечательности. Выставку дополняют артефакты, связанные с культурой и бытом индонезийцев — так, настоящим украшением является традиционная лодка-пирога.

В экспозиции можно увидеть работы академиков и народных художников России: Александра Белашова, Станислава Никиреева, Владимира Переяславца, Аллы Полковниченко, Фидаиля Ибрагимова, Рустама Яушева, Ольги Яушевой и других. Проект рассказывает об уникальном вкладе российских художников в популяризацию российского искусства в Индонезии и индонезийского — в России.

Выставка «Индонезия. Ожерелье экватора» будет работать в Галерее сибирского искусства до 3 июля. Доступно по Пушкинской карте.

0+