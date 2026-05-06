На 90-м году жизни скончался заслуженный архитектор России Олег Кошкин

Олег Кошкин родился 20 апреля 1937 года в Москве. В 1956 году он окончил Московский архитектурный техникум, а спустя десять лет — вечернее отделение Московского института городского хозяйства и строительства. С 1992 по 2000 год архитектор руководил московским отделением Международной академии архитектуры. С 1998 года он был советником Российской академии архитектуры и строительных наук. В 2008 году Кошкин вошёл в комиссию по монументальному искусству при Мосгордуме, а с 2013 года стал академиком Международной академии архитектуры в Москве.