На 90-м году жизни скончался заслуженный архитектор России Олег Кошкин

«Ушёл из жизни заслуженный архитектор России Олег Александрович Кошкин. Он был вице-президентом и главным учёным секретарём президиума Российской академии художеств, академиком отделения архитектуры РАХ», — написал Церетели в Telegram-канале.
По словам главы РАХ, вклад Кошкина в отечественную культуру огромен. Он был удостоен государственных наград, профессиональных премий и пользовался заслуженным признанием коллег и общества. Церетели особо подчеркнул феноменальную работоспособность Кошкина, его умение сплачивать людей и находить верные выходы в самых сложных ситуациях.
Олег Кошкин родился 20 апреля 1937 года в Москве. В 1956 году он окончил Московский архитектурный техникум, а спустя десять лет — вечернее отделение Московского института городского хозяйства и строительства. С 1992 по 2000 год архитектор руководил московским отделением Международной академии архитектуры. С 1998 года он был советником Российской академии архитектуры и строительных наук. В 2008 году Кошкин вошёл в комиссию по монументальному искусству при Мосгордуме, а с 2013 года стал академиком Международной академии архитектуры в Москве.
За долгую профессиональную карьеру он был отмечен государственными наградами: орденом «Знак Почёта», орденом Почёта, орденом Дружбы и почётной грамотой президента РФ. В 2015 году ему присвоили звание заслуженного архитектора России.
