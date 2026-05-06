Игорь Кобзев наградил лучших часовых регионального сводного караула на Посту № 1

С участниками сводного караула встретился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который посетил торжественную церемонию по передаче Вахты Памяти на мемориальном комплексе «Иркутяне в Великой Отечной войне 1941−1945 годов» от регионального караула сводному студенческому караулу Иркутска.
Вместе с иркутскими школьниками — победителями 30-го городского конкурса лучших часовых Поста № 1 — они будут нести вахту памяти в День Победы, отмечает пресс-служба главы региона.
В мероприятии приняли участие исполняющая обязанности заместителя мэра города Иркутска Нина Перфильева, генерал-майор, инспектор центрального военного округа, член Клуба генералов Иркутской области Василий Сундарев и участник региональной программы «Герои Приангарья», главный специалист по развитию патриотического воспитания регионального отделения Движения Первых Иркутской области Александр Пак.
Александр Яннович вручил штабу Поста № 1 города Иркутска знамя Всероссийского движения Поста № 1 и значки «Пост № 1» в рамках Всероссийского проекта «Хранители истории».
«Вахта Памяти на Посту № 1 — это связь вашего поколения со всеми, кто защищал и защищает свою Родину. Быть часовым Поста № 1 — большая честь и большая ответственность. Вы заслужили ее своей достойной учебой, достижениями в спорте и творчестве, участием в патриотических проектах и акциях. Благодарность вашим учителям и вашим родителям за достойное воспитание юных патриотов своего Отечества», — подчеркнул Игорь Кобзев, обращаясь к часовым Поста № 1.
Глава региона отметил часовых благодарственными письмами за отличное несение службы и высокие результаты в региональном конкурсе «Памяти павших — достойны!», родителей ребят — за достойное воспитание юных патриотов, а педагогов — за помощь в организации несения караула у мемориального комплекса.
Также восемь учащихся и три педагога получили знаки «Отличник Поста № 1».
В 2026 году в состав регионального сводного караула вошли 80 учеников из школ Братска, Тулуна, Усолья-Сибирского, Черемхово, Качугского, Усть-Удинского, Тайшетского, Иркутского и Нукутского муниципальных округов, Аларского, Братского, Боханского, Слюдянского, Куйтунского, Осинского, Шелеховского районов.