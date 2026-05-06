Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

6 мая отмечается Международный день против диет: почему отказ от жестких ограничений помогает сохранить здоровье

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня, 6 мая, в разных странах отмечают Международный день против диет (International No Diet Day).

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня, 6 мая, в разных странах отмечают Международный день против диет (International No Diet Day).

Праздник появился в 1992 году по инициативе британки Мэри Эванс Янг. Его цель — привлечь внимание к последствиям жестких ограничений в питании и напомнить, что забота о здоровье начинается не с запретов, а с осознанного отношения к своему телу.

Нутрициологи считают, что жесткие диеты редко приводят к устойчивому результату и могут негативно влиять на психологическое состояние. Они дают быстрый эффект, но часто заканчиваются срывами.

Гораздо эффективнее формировать устойчивые привычки: сбалансированный рацион, внимание к сигналам голода и насыщения, регулярная физическая активность, достаточное потребление воды и полноценный сон. Если речь идет о снижении веса или решении медицинских задач, важен индивидуальный подход.

Сегодня специалисты все чаще рекомендуют сосредотачиваться не на ограничениях, а на формировании здоровых пищевых привычек. 16+