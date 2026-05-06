В Иркутской области планируют открыть кабинет психологической помощи женщинам

IrkutskMedia, 6 мая. В Иркутской области прошла встреча губернатора региона Игоря Кобзева с экспертом Центра поддержки материнства, отцовства и детства «Точка опоры. Семья» Марией Студеникиной. В рамках встречи обсуждался вопрос о создании специализированного кабинета психологической помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Как рассказали в пресс-службе правительства региона, проект «Точка опоры. Семья» реализуется фондом им. Сибирякова в целях комплексной помощи женщинам и семьям с детьми. Центр помощи «Точка опоры» открылся в начале апреля в 2026 году и имеет важное значение в поддержке развития демографической политики региона.
«Благодаря вам тысячи женщин и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получают необходимые помощь и внимание. Вы не просто поддерживаете в конкретных ситуациях, но и дарите надежду и уверенность людям, потерявшим опору в жизни. Открытие Центра “Точка опоры. Семья” в Иркутске стало значимым событием для нашего региона. Вместе, в тесном сотрудничестве, мы будем решать вопросы поддержки семьи и укрепления демографического потенциала, — подчеркнул Игорь Кобзев, обращаясь к Марии Студеникиной.
Сейчас центр «Точка опоры» планирует вести работу в нескольких направлениях: подготовка психологов, которые будут консультировать женщин, решивших прервать беременность, организация их работы в медицинских учреждениях, а также чтение лекций студентам о роли отца и матери в жизни ребенка.
«Если женщине нужен психолог или юрист, мы готовы ей оказать такую помощь. Если семье необходимы продукты, одежда, коляски, кроватки, — мы тоже можем это обеспечить. Такая деятельность ведется в рамках Центра “Точка опоры. Семья”. Наша задача — делать все для того, чтобы в Иркутской области было как можно больше счастливых многодетных семей», — отметила Мария Студеникина.
