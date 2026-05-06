Бывший одноклубник Овечкина защитник Алексеев может вернуться в «Салават Юлаев»

Алексеев был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2018 года под общим 31-м номером. За столичный клуб он дебютировал в 2021 году, также играл за фарм-клуб «Вашингтона» с 2019 по 2025 год. В июле прошлого года он подписал контракт с «Питтсбургом» после того, как не получил от столичной команды квалификационного предложения. Весь нынешний сезон Алексеев провел в фарм-клубе «Питтсбурга». За «Салават Юлаев» Алексеев играл в 2020—2021 годах.