Бывший одноклубник Овечкина защитник Алексеев может вернуться в «Салават Юлаев»

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выступавший в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» защитник Александр Алексеев может подписать контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым», который проявляет к нему интерес. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Сергей Исаков.
Алексеев был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2018 года под общим 31-м номером. За столичный клуб он дебютировал в 2021 году, также играл за фарм-клуб «Вашингтона» с 2019 по 2025 год. В июле прошлого года он подписал контракт с «Питтсбургом» после того, как не получил от столичной команды квалификационного предложения. Весь нынешний сезон Алексеев провел в фарм-клубе «Питтсбурга». За «Салават Юлаев» Алексеев играл в 2020—2021 годах.
«Начали разговаривать с “Салаватом Юлаевым”, у клуба есть интерес его вернуть, как и у ряда других клубов Континентальной хоккейной лиги. Сам Александр не возражает играть в Уфе. Решения окончательного нет, шансы небольшие на его возвращение есть», — сказал Исаков.