В Алматы изменили схемы движения четырех важных автобусных маршрутов

Алматинцев предупредили об изменении схем движения четырех автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Изменения в маршрутах общественного транспорта

Маршрут № 70

В южном направлении:
пр. Сейфуллина → разворот на кольце → пр. аль-Фараби → пр. Назарбаева → ул. Кажымукана → ул. Искендерова → ул. Азербаева → ул. Нурлыбаева → далее до конечного пункта.

В обратном направлении:
ул. Нурлыбаева → ул. Азербаева → ул. Искендерова → ул. Кажымукана → пр. Назарбаева → пр. аль-Фараби → пр. Сейфуллина → далее по схеме.

Маршрут № 124

В южном направлении:
пр. Сейфуллина → разворот на кольце → пр. аль-Фараби → пр. Назарбаева → ул. Кажымукана → ул. Искендерова → ул. Азербаева → ул. Нурлыбаева → далее до конечного пункта.

В обратном направлении:
ул. Нурлыбаева → ул. Азербаева → ул. Искендерова → ул. Кажымукана → пр. Назарбаева → пр. аль-Фараби → пр. Сейфуллина → далее по схеме.

Маршрут № 105

В северном направлении:
ул. Приканальная → до конечного пункта «ул. Приканальная».

В обратном направлении:
от конечного пункта «ул. Приканальная» → ул. Приканальная → без заезда на ул. Ш. Абыз → далее по схеме.

Маршрут № 122

В южном направлении:
ул. Аруана → поворот в западном направлении → до конечного пункта «Школа № 196».

В обратном направлении:
от конечного пункта «Школа № 196» → ул. Аруана → далее по схеме.

Маршрут № 27, № 118, № 137
С 1 мая внесены изменения в схемы движения маршрутов № 27, № 118, № 137 в Алматы.

Примечание:
По данным Транспортного холдинга города, изменения в схемах движения связаны с проведением среднего ремонта на участке улицы Жамакаева (от улицы Азербаева до проспекта аль-Фараби) и дорожно-ремонтными работами на улице Ш. Абыза. Изменения будут действовать до завершения ремонтных работ.