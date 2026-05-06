Разработаны новые правила прикрепления к поликлиникам в Казахстане

Предлагаемые меры направлены на повышение доступности медицинской помощи, упрощение процедуры прикрепления и улучшение качества обслуживания населения.
Документ предусматривает уточнение действующего порядка прикрепления. В частности, предлагается закрепить принцип прикрепления гражданина к одной поликлинике независимо от формы собственности, а также определить территориальные границы обслуживания медицинских организаций.
Кроме того, проектом предусмотрена отмена ежегодной кампании прикрепления. При этом сохраняется право свободного выбора медицинской организации и возможность смены поликлиники при переезде или по желанию пациента.
Также уточняется порядок прикрепления отдельных категорий населения, включая студентов, курсантов и военнослужащих. Отдельное внимание уделено прикреплению детей и беременных женщин для сохранения семейно-ориентированного подхода и обеспечения патронажного наблюдения.
Кроме того, планируется исключить практику прикрепления в рамках договоров добровольного медицинского страхования. При этом получение услуг по добровольному медицинскому страхованию будет осуществляться на договорной основе с медицинской организацией по выбору пациента.
В Министерстве здравоохранения отмечают, что предлагаемые изменения направлены на формирование более удобной и прозрачной системы прикрепления, обеспечение непрерывности наблюдения пациентов и повышение эффективности профилактической работы.
Подчеркивается, что изменения носят уточняющий характер, не затрагивают порядок оказания медицинской помощи и не повлекут негативных последствий для населения.
Ожидается, что новые подходы позволят повысить качество первичной медико-санитарной помощи, улучшить планирование нагрузки на поликлиники и обеспечить устойчивое медицинское сопровождение граждан.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 22 мая.