Разработаны новые правила прикрепления к поликлиникам в Казахстане

Министерство здравоохранения разработало поправки в правила прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Предлагаемые меры направлены на повышение доступности медицинской помощи, упрощение процедуры прикрепления и улучшение качества обслуживания населения.

Документ предусматривает уточнение действующего порядка прикрепления. В частности, предлагается закрепить принцип прикрепления гражданина к одной поликлинике независимо от формы собственности, а также определить территориальные границы обслуживания медицинских организаций.

Кроме того, проектом предусмотрена отмена ежегодной кампании прикрепления. При этом сохраняется право свободного выбора медицинской организации и возможность смены поликлиники при переезде или по желанию пациента.

Также уточняется порядок прикрепления отдельных категорий населения, включая студентов, курсантов и военнослужащих. Отдельное внимание уделено прикреплению детей и беременных женщин для сохранения семейно-ориентированного подхода и обеспечения патронажного наблюдения.

Кроме того, планируется исключить практику прикрепления в рамках договоров добровольного медицинского страхования. При этом получение услуг по добровольному медицинскому страхованию будет осуществляться на договорной основе с медицинской организацией по выбору пациента.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что предлагаемые изменения направлены на формирование более удобной и прозрачной системы прикрепления, обеспечение непрерывности наблюдения пациентов и повышение эффективности профилактической работы.

Подчеркивается, что изменения носят уточняющий характер, не затрагивают порядок оказания медицинской помощи и не повлекут негативных последствий для населения.

Ожидается, что новые подходы позволят повысить качество первичной медико-санитарной помощи, улучшить планирование нагрузки на поликлиники и обеспечить устойчивое медицинское сопровождение граждан.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 22 мая.