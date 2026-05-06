«Поставил в абсолютнейший стопор»: Татьяна Брухунова устроила скандал в театре

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова попала в неприятную ситуацию во время посещения театра. О подробностях истории она рассказала в личном блоге.
Как рассказала Брухунова, она пришла в театр и поругалась с соседкой, которая завалилась на ее подлокотник. Жена юмориста попыталась объяснить, что по театральному этикету, каждому посетителю принадлежит правыц подлокотник. В ответ на это соседка заявила, что она тоже купила место, а значит, левый подлокотник принадлежит ей.
— Я говорю: «Ну тогда как же нам быть? Я же тоже сижу». И получается, по обе стороны от меня есть подлокотник. В общем, этот вопрос поставил ее в абсолютнейший стопор. Я поняла, что человек, скорее всего, первый или один из первых разов пришел в театр, — порассуждала Брухунова в соцсетях.
Татьяна Брухунова показала подарок от супруга, сделанный на День святого Валентина — золотые винтажные настольные часы Cartier.
Ранее Брухунова опубликовала в личном блоге «историю», в которой посмеялась над надписью о том, как правильно женщине нужно выбирать мужчину. По словам жены Петросяна, нужно выбирать такого спутника, рядом с которым она будет думать, что «все вокруг бесплатно».