Нет воды — жалуйтесь: депутат объяснил, куда обращаться в случае отсутствия горячего водоснабжения в срок

Если проблему не устранят оперативно, жалобу необходимо направить в государственную жилищную инспекцию региона, рекомендовал Кошелев. В разговоре с ТАСС он также отметил, что отключение горячего водоснабжения более чем на 14 суток в году является нарушением санитарных норм. По его словам, граждане имеют право обратиться в Роспотребнадзор. Для удобства депутат посоветовал использовать мобильное приложение «Госуслуги. Дом», которое автоматически направляет жалобу во все контролирующие инстанции.