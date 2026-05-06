Нет воды — жалуйтесь: депутат объяснил, куда обращаться в случае отсутствия горячего водоснабжения в срок

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, как пожаловаться на отсутствие горячей воды после истечения срока отключения. По его словам, сначала следует обратиться в диспетчерскую управляющей компании или ресурсоснабжающей организации, зафиксировав обращение и получив номер заявки.
Если проблему не устранят оперативно, жалобу необходимо направить в государственную жилищную инспекцию региона, рекомендовал Кошелев. В разговоре с ТАСС он также отметил, что отключение горячего водоснабжения более чем на 14 суток в году является нарушением санитарных норм. По его словам, граждане имеют право обратиться в Роспотребнадзор. Для удобства депутат посоветовал использовать мобильное приложение «Госуслуги. Дом», которое автоматически направляет жалобу во все контролирующие инстанции.
Как писал KP.RU, ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил россиян о штрафах за установку зеркальных заборов на дачных участках. По его словам, за такое ограждение можно получить штраф до 5 тысяч рублей.