В День радио на телебашнях в Иркутске и Братске включат праздничную иллюминацию

Иркутская область, НИА-Байкал — 7 мая в честь Дня радио филиал РТРС «Иркутский ОРТПЦ» включит тематическую иллюминацию на телебашнях в столице региона и в Братске.

Источник: НИА Байкал

На медиафасаде появится портрет Александра Попова, затем на фоне стилизованного радиочастотного спектра и печатных радиоплат появится надпись «7 мая — День радио». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В акции также примут участие башни и мачты следующих городов:

  • Астрахань.

  • Благовещенск.

  • Брянск.

  • Биробиджан.

  • Братск.

  • Великий Новгород.

  • Воронеж.

  • Грозный.

  • Калининград.

  • Кострома.

  • Кызыл.

  • Майкоп.

  • Махачкала.

  • Мурманск.

  • Назрань.

  • Нальчик.

  • Нижний Новгород.

  • Новосибирск.

  • Омск.

  • Пермь.

  • Ростов-на-Дону.

  • Самара.

  • Санкт-Петербург.

  • Саранск.

  • Саратов.

  • Симферополь.

  • Сочи.

  • Тамбов.

  • Тверь.

  • Улан-Удэ.

  • Уфа.

  • Челябинск.

  • Черкесск.

  • Якутск.

  • Ярославль.

И других городов.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше