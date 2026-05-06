В День радио на телебашнях в Иркутске и Братске включат праздничную иллюминацию

На медиафасаде появится портрет Александра Попова, затем на фоне стилизованного радиочастотного спектра и печатных радиоплат появится надпись «7 мая — День радио». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
В акции также примут участие башни и мачты следующих городов:
Астрахань.
Благовещенск.
Брянск.
Биробиджан.
Братск.
Великий Новгород.
Воронеж.
Грозный.
Калининград.
Кострома.
Кызыл.
Майкоп.
Махачкала.
Мурманск.
Назрань.
Нальчик.
Нижний Новгород.
Новосибирск.
Омск.
Пермь.
Ростов-на-Дону.
Самара.
Санкт-Петербург.
Саранск.
Саратов.
Симферополь.
Сочи.
Тамбов.
Тверь.
Улан-Удэ.
Уфа.
Челябинск.
Черкесск.
Якутск.
Ярославль.
И других городов.