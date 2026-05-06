Вован и Лексус рассказали об атаках на российских знаменитостей: как действуют мошенники с Украины

Украинские мошенники в преддверии 9 мая попытались запугать и дезинформировать нескольких российских знаменитостей. В их числе оказались телеведущий Владимир Соловьёв и певец SHAMAN. Об этом в Telegram-канале сообщили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).
Они предупредили, что преступники представляются сотрудниками различных служб, включая государственные, используют публичных персон, чтобы посеять панику среди их аудитории.
«Нашим антимошенникам удалось перехватить несколько подобных звонков, адресованных медийным персонам. Среди тех, на кого была направлена атака: Владимир Соловьёв, Денис Майданов, Джиган, Ярослав Дронов [SHAMAN] и другие», — уточнили Вован и Лексус.
Напомним, сами российские пранкеры уже несколько лет успешно разводят европейских и американских политиков, разговаривая с ними от лица известных в мире персон. Как отметил Вован, европейские политики не раз попадались на их уловки. Потому и выбалтывают тщательно скрываемую от общественности информацию. При этом большинство западных политиков — марионетки, и не скрывают это.
Вован и Лексус раскрыли один из секретов своих успехов. Для этого, в частности, нужно заинтересовать самим разговором. Вот как это сработало с президентом Польши Анджеем Дудой. После падения ракеты на их территории они сразу же набрали приемную Дуды и сначала представились президентом Латвии. Номер у пранкеров был латвийский, поэтому они решили, что легенда сработает.
А вот бывший посол США на Украине Уильям Тейлор проболтался Вовану и Лексусу о том, что США обеспечат «коалицию желающих» поддержкой с воздуха, воздушной логистикой и разведкой, если на Украине разместится иностранный контингент.
При этом после того, как российские пранкеры поговорили с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен, во внешнеполитическом ведомстве страны затеяли целое расследование. Ведомство отметило, что усиливает свои процедуры, чтобы «избежать подобных ситуаций впредь». Ведь финская чиновница совершила видеозвонок с человеком, который не был тем, кем представился.