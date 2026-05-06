Дмитрий Демешин провёл заседание оргкомитета «Победа»

В Хабаровском крае готовятся встретить 9 Мая парадом и «Бессмертным полком».

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провёл очередное заседание оргкомитета «Победа». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Глава региона подчеркнул, что все запланированные мероприятия должны пройти на высоком организационном уровне. Подготовка к параду в Хабаровске идёт по графику. На площади имени Ленина уже тренируются парадные расчёты, а в ряде городов и посёлков края запланированы торжественные шествия с участием военнослужащих Хабаровского гарнизона.

После парада по традиции пройдёт «Бессмертный полк». Колонна проследует от улицы Пушкина до площади Славы. Волонтёры Победы помогут в организации. Председатель регионального отделения «Бессмертного полка» Андрей Белоглазов предложил сопровождать шествие песнями военных лет — инициативу поддержали.

В крае также проходят акции «Красная гвоздика», «Георгиевская лента», «Наследники Победы». Учреждения культуры готовят более 570 мероприятий с участием около 12 тысяч человек. Во всех муниципалитетах состоятся концерты, митинги, возложения цветов. Музеи уже открыли выставки о вкладе жителей края в Победу.

Дмитрий Демешин поручил главам муниципалитетов не просто отчитываться о помощи ветеранам, а лично навещать их и узнавать о нуждах. «У вас душа должна болеть за каждого ветерана. Вы сами должны поинтересоваться, какие у них нужды, и выполнить любые их потребности», — заявил губернатор. Он также распорядился уделить особое внимание ветеранам СВО и семьям участников, активнее вовлекая их в праздничные мероприятия. По поручению главы региона усилен контроль за благоустройством памятников и воинских захоронений, их уже очистили и отремонтировали.

Почта: red.habkp@phkp.ru