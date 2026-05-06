Дмитрий Демешин провёл заседание оргкомитета «Победа»

Дмитрий Демешин поручил главам муниципалитетов не просто отчитываться о помощи ветеранам, а лично навещать их и узнавать о нуждах. «У вас душа должна болеть за каждого ветерана. Вы сами должны поинтересоваться, какие у них нужды, и выполнить любые их потребности», — заявил губернатор. Он также распорядился уделить особое внимание ветеранам СВО и семьям участников, активнее вовлекая их в праздничные мероприятия. По поручению главы региона усилен контроль за благоустройством памятников и воинских захоронений, их уже очистили и отремонтировали.