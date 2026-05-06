Главную водную артерию Казахстана модернизируют: речь о канале Сатпаева

В Казахстане на канале имени Каныша Сатпаева идет масштабная реконструкция. Работы напрямую затрагивают интересы Карагандинской области — одного из ключевых потребителей воды, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Канал имени Сатпаева — одна из важнейших водных артерий страны, обеспечивающая подачу воды из реки Иртыш в центральные регионы Казахстана. Он играет ключевую роль в водоснабжении промышленных предприятий и населенных пунктов, испытывающих дефицит водных ресурсов.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации за 6 мая 2026 года, на сегодня уже установлено восемь новых трансформаторов из запланированных 17. Оставшееся оборудование доставят и смонтируют до конца года.

Также предусмотрено обновление насосного оборудования. Всего заменят 19 агрегатов, сейчас в работе пять.

17 апреля мы рассказывали, что впервые за 20 лет очищен регулятор на канале «Аксай» в Жуалынском районе Жамбылской области, обеспечивающий водой 75 крестьянских хозяйств.