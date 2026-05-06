В Красноярске состоится православный молодежный бал

В положении о бале участникам рекомендуется подобрать наряд согласно тематике. В образе приветствуются весенние мотивы (цветы, ветви, птицы), а также христианские символы (лилия, голубь, виноградная лоза). Девушки должны быть одеты в: длинное платье с покроем, обеспечивающим свободу в танце, и декольте, соответствующем правилам приличия; запрещены туфли на высоких каблуках. Вечерний туалет можно дополнить бижутерией, украшениями, цветами или веером, которые помогут подчеркнуть праздничную атмосферу. Молодые люди должны быть одеты в: брюки и рубашку; образ можно дополнить запонками, карманными часами, зажимом для галстука.