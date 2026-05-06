В Красноярске состоится православный молодежный бал

Красноярцев в возрасте от 16 до 35 лет приглашают на ежегодный православный молодежный бал. Он приурочен к празднику Пасхи и 165-летию Красноярской епархии.
Мероприятие состоится 17 мая в 17:00 в зале приемов Архиерейского дома (ул. Горького, 27).
В положении о бале участникам рекомендуется подобрать наряд согласно тематике. В образе приветствуются весенние мотивы (цветы, ветви, птицы), а также христианские символы (лилия, голубь, виноградная лоза). Девушки должны быть одеты в: длинное платье с покроем, обеспечивающим свободу в танце, и декольте, соответствующем правилам приличия; запрещены туфли на высоких каблуках. Вечерний туалет можно дополнить бижутерией, украшениями, цветами или веером, которые помогут подчеркнуть праздничную атмосферу. Молодые люди должны быть одеты в: брюки и рубашку; образ можно дополнить запонками, карманными часами, зажимом для галстука.
Для участия требуется пройти регистрацию по ссылке и оплатить взнос 500 рублей на фуршет.
По всем вопросам можно обращаться к организаторам: 8−950- 977−77−27 (Никита), 8−983−163−62−63 (Антон), 8−902−61−74 (Тимофей).
