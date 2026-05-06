Военнослужащий из Хабаровского края награжден медалью «За воинскую доблесть»

Военнослужащий мотострелкового соединения ВВО из Хабаровского края, старший сержант Анатолий Афонин награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени.
Как сообщили «РГ» в пресс-службе Восточного военного округа, мужчина проявил героизм во время выполнения боевой задачи в районе села Привольное.
Афонин участвовал в зачистке лесополосы. После выполнения задачи он, несмотря на постоянную угрозу атаки беспилотников, пробился в населенный пункт и ворвался на опорный пункт противника. В ближнем бою мужчина собственноручно уничтожил трех бойцов ВСУ.
«Благодаря его отважным действиям удалось закрепиться на захваченном рубеже и обеспечить дальнейшее продвижение штурмовых групп.», — подчеркнули в ВВО.
