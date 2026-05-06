Запуск рейса из Перми в Петрозаводск перенесен на неопределенный срок

Из расписания пермского аэропорта исчезла информация о рейсах из краевой столицы в Петрозаводск. Рейсы планировались авиакомпанией «ЮВТ Аэро» с 6 мая по 21 октября.

Источник: Коммерсантъ

Полеты перевозчик собирался осуществлять с посадкой в Самаре на Bombardier СRJ 200 вместимостью 50 человек. Вылеты должны были выполняться раз в неделю по средам.

Источник, близкий к авиакомпании, пояснил, что она рассчитывала на субсидирование рейсов из Перми за счет федерального бюджета, но вовремя получить его не удалось. «Полеты начнутся после решения этого вопроса», — отметил он.