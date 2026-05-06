«Ростов-Дон» вышел в финал российской Суперлиги

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над «Астраханочкой» в четвертом полуфинальном поединке Суперлиги. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Источник: Коммерсантъ

Встреча, прошедшая 5 мая во Дворце спорта в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 27:17 (13:12). Ранее ростовчанки выиграли два гостевых матча в Астрахани. Согласно регламенту, полуфинальная и финальная серии проводятся до трех побед. Таким образом, «Ростов-Дон» досрочно обеспечил себе место в борьбе за золотые медали.

В финале ростовская команда встретится с московским ЦСКА. Первый матч финальной серии состоится 13 мая на домашней площадке «Ростов-Дона» во Дворце спорта.