«Ростов-Дон» вышел в финал российской Суперлиги

Встреча, прошедшая 5 мая во Дворце спорта в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 27:17 (13:12). Ранее ростовчанки выиграли два гостевых матча в Астрахани. Согласно регламенту, полуфинальная и финальная серии проводятся до трех побед. Таким образом, «Ростов-Дон» досрочно обеспечил себе место в борьбе за золотые медали.