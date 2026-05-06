Бизнесмен из Красноярска заплатил 20 тыс за товары без перевода на русский

Специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую проверку в магазине «Умами» на улице Высотной в Красноярске. Выяснилось, что на прилавках лежали товары без информации на русском языке: арахис в панировке, соевое мясо, чай, леденцы со вкусом дыни. Всю эту продукцию предприниматель изъял из продажи.
Отмечается, что отсутствие перевода лишает покупателей возможности узнать правдивые сведения о товаре и выбрать качественный и безопасный продукт — а это нарушение закона.
Индивидуального предпринимателя привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Штраф уже оплачен.
Интересно, что поводом для проверки стало другое нарушение: бизнесмен забыл вовремя уведомить Роспотребнадзор о начале своей деятельности. Материалы по этому факту уже переданы в суд — теперь предпринимателю грозит ещё один штраф.
Ранее мы сообщали, что бизнесмен в Ужуре лишился 26 пар сапог из-за отсутствия маркировки.