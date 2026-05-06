Бизнесмен из Красноярска заплатил 20 тыс за товары без перевода на русский

Специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую проверку в магазине «Умами» на улице Высотной в Красноярске. Выяснилось, что на прилавках лежали товары без информации на русском языке: арахис в панировке, соевое мясо, чай, леденцы со вкусом дыни. Всю эту продукцию предприниматель изъял из продажи.