Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарцы пожаловались мэру на износ трамвайных путей

Под постом мэра Самары Ивана Носкова в социальной сети «ВКонтакте» один из местных жителей попросил отремонтировать трамвайные пути в центре города. По его словам, стыки рельсов небрежно сварены, пути кривые, а дорожное полотно на улице Фрунзе «убито».

Источник: Комсомольская правда

«При проезде трамвая дома трясет так, что лопается штукатурка на фасадах и внутри зданий, многие из которых являются памятниками архитектуры. От постоянных грохотов и вибраций разрушаются фундаменты и фасады старинных домов», — написал мужчина.

Ему ответили в департаменте городского хозяйства и экологии. По словам ведомства, в 2026 году ремонтные работы в центре не запланированы, но информация внесена в лист ожидания на 2027 год. В случае образования экономии бюджетных средств после завершения работ на плановых объектах возможность ремонта будет рассмотрена в текущем году.