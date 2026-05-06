Аэропорт Волгограда опубликовал контакты авиакомпаний из-за задержек

Если ваш рейс из волгоградского аэропорта Гумрак задерживают, не тратьте время на очереди к стойкам регистрации. Администрация воздушной гавани опубликовала прямые контакты российских перевозчиков, чтобы пассажиры могли быстро решить вопросы.
Список будет дополняться, но уже сейчас есть номера главных игроков рынка. Если летите «Аэрофлотом», звоните в контакт-центр по короткому номеру *555 с мобильных МТС, Билайн, Мегафон, T2, Т-Мобайл или Мотив. Звонок бесплатный. Также можно набрать +7 (495)223−55−55 или бесплатный федеральный номер 8 (800)444−55−55.
Пассажирам лоукостера «Победа» нужно обращаться в колл-центр по телефону +7 (495)784−72−49. Этот звонок также бесплатный. Тем, кто купил билеты авиакомпании «Сибирь» (S7), помогут по номеру 8 (800)700−07−07. Если вы звоните из-за границы, используйте код +7 (495)783−07−07.
Сохраните эти номера в телефонную книгу перед поездкой. В случае форс-мажора, отмены или переноса времени вылета связь с оператором колл-центра часто оказывается быстрее, чем ожидание представителя авиакомпании в зале аэропорта.
Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура контролирует ситуацию в волгоградском аэропорту.