В Норильске завершился большой квиз-турнир среди школьников «Это база!»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В «Башне» завершился большой квиз-турнир среди школьников «Это база!».
Раз в месяц с октября по апрель школьники Норильска собирались в Башне, отвечали на вопросы — от школьной программы до мемов и трендов, соревновались в логике и смекалке, много шутили и от души смеялись.
Каждый этап был посвящен новой теме, связанной со школьными предметами — от русского языка и математики до литературы, физики и иностранных языков.
Особое место в игре занимали медиа-вопросы, связанные с кино, музыкой и современной культурой, что делает формат особенно привлекательным для школьников.
По итогам семи игр победителем сезона 2025−2026 стала команда «Quiz Machine», набравшая 262 балла, следом с разрывом всего в один балл «Геоугрманы (261 балл) и третье место заняла команда “Сборная гугла”, которая заработала 241 балл.
Победители получили заслуженные призы, а все участники памятные подарки.
Квиз-турнир завершен, но организаторы планируют новые встречи в новом учебном году.
Напомним, «Это база!» — это не классическая олимпиада, а интеллектуальная игра, где важны не только академические знания, но и эрудиция, скорость мышления, чувство юмора и умение работать в команде.
Квиз-турнир проходит в дружеской атмосфере и каждый раз становится площадкой для общения, новых знакомств и ярких эмоций.
Организаторы подчеркивают, что одним из главных правил игры остается полный отказ от телефонов и интернет-подсказок — только знания, логика и командная работа. Победителей каждого этапа ждут дипломы и призы, а главный чемпион сезона будет определен по сумме баллов за все семь игр.
Интеллектуальный квиз-турнир «Это база!» продолжает доказывать, что обучение может быть интересным, динамичным и по-настоящему увлекательным, объединяя школьников в стремлении к знаниям и развитию.