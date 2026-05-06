Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Норильске завершился большой квиз-турнир среди школьников «Это база!»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В «Башне» завершился большой квиз-турнир среди школьников «Это база!».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В «Башне» завершился большой квиз-турнир среди школьников «Это база!».

Раз в месяц с октября по апрель школьники Норильска собирались в Башне, отвечали на вопросы — от школьной программы до мемов и трендов, соревновались в логике и смекалке, много шутили и от души смеялись.

Каждый этап был посвящен новой теме, связанной со школьными предметами — от русского языка и математики до литературы, физики и иностранных языков.

Особое место в игре занимали медиа-вопросы, связанные с кино, музыкой и современной культурой, что делает формат особенно привлекательным для школьников.

По итогам семи игр победителем сезона 2025−2026 стала команда «Quiz Machine», набравшая 262 балла, следом с разрывом всего в один балл «Геоугрманы (261 балл) и третье место заняла команда “Сборная гугла”, которая заработала 241 балл.

Победители получили заслуженные призы, а все участники памятные подарки.

Квиз-турнир завершен, но организаторы планируют новые встречи в новом учебном году.

Напомним, «Это база!» — это не классическая олимпиада, а интеллектуальная игра, где важны не только академические знания, но и эрудиция, скорость мышления, чувство юмора и умение работать в команде.

Квиз-турнир проходит в дружеской атмосфере и каждый раз становится площадкой для общения, новых знакомств и ярких эмоций.

Организаторы подчеркивают, что одним из главных правил игры остается полный отказ от телефонов и интернет-подсказок — только знания, логика и командная работа. Победителей каждого этапа ждут дипломы и призы, а главный чемпион сезона будет определен по сумме баллов за все семь игр.

Интеллектуальный квиз-турнир «Это база!» продолжает доказывать, что обучение может быть интересным, динамичным и по-настоящему увлекательным, объединяя школьников в стремлении к знаниям и развитию.