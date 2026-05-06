Губернатор Красноярского края проверил исполнение поручений по обращениям жителей Канского округа

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в ходе рабочей поездки в Канский муниципальный округ проинспектировал выполнение поручений, данных по обращениям жителей. Одним из ключевых объектов стал мост через реку Тарайка. Его капитально отремонтировали после обращения жителей во время прямого эфира в 2023 году. Переправа находилась в предаварийном состоянии и была единственной связью для нескольких районов города. Мост ввели в эксплуатацию в ноябре 2025 года, на работы направили более 163 млн рублей. Также губернатор оценил строительство школы № 7 на улице Краснопартизанской. Учреждение признали аварийным еще в 2020 году, а вопрос о новом здании поднимали жители на прямой линии. Сейчас на площадке ведутся основные строительные работы: завершен демонтаж, возводятся стены и прокладываются инженерные сети. Завершить строительство планируют в декабре 2026 года, а открыть школу — 1 сентября 2027 года. В ходе поездки проверили и выполнение поручения по обеспечению безопасности у железнодорожных путей. На улице 40 лет Октября установили ограждение, а прилегающие дворы благоустроили: заасфальтировали территории, установили тренажёры, качели, лавочки и урны. Кроме того, по просьбе жительницы Канска было найдено помещение для движения «Золотые руки ангела». Сейчас волонтеры изготавливают там продукцию для бойцов — носилки, дождевики и маскировочные сети. Добавим, что во время встречи с жителями прозвучала инициатива присвоить школе № 20 имя Героя России Дмитрия Астафьева. Михаил Котюков поддержал это предложение и поручил проработать этот вопрос.