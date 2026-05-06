RT: Российские военные ударили по целям в Запорожье, Харькове и Кривом Роге

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли серию ударов по целям на Украине. Об этом в среду, 6 мая, сообщили в нескольких местных СМИ.
Утром российская армия атаковала объект промышленной инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Кроме того, взрывы раздались в двух районах Харькова, Кривом Роге и Днепропетровске. В последнем после удара ВС РФ случился крупный пожар на складах одного из предприятий, передает агентство RT.
Официального подтверждения информации от Министерства обороны России пока не было.
Днем ранее военнослужащие РФ также ударили высокоточным оружием и БПЛА по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемым в интересах ВСУ.
Помимо этого, на прошлой неделе бойцы ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов по украинским объектам, в том числе высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА.
Вооруженные силы Украины, в свою очередь, 5 мая атаковали Чебоксары. Тогда же двое человек погибли и еще 32, в том числе один ребенок, пострадали.