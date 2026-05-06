В ДТП в Таганроге пострадал 15-летний подросток

В Таганроге 5 мая в 19:40 случилось ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
В районе дома № 2б по улице 4-я Линия, по предварительным данным, 51 -летняя женщина за рулем «Дэу» при повороте направо не уступила дорогу мотоциклу «Эндуро» под управлением 29-летнего водителя, который ехал в том же направлении. Произошло столкновение.
В результате аварии пострадали три человека. Водитель мотоцикла и его 39 -летний пассажир были травмированы. Также травмы получил 15-летний пассажир автомобиля «Дэу». Всех троих доставили в больницы.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они выясняют все обстоятельства ДТП.
