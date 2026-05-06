В Казахстане могут ввести паспорта для сельхозземель

«В ходе работы над законопроектом депутатами внесен ряд поправок, направленный на уточнение и дополнение основных положений законопроекта и усиления целей его разработки. Так, вносится норма по обязательному изготовлению и выдаче паспорта земельных участков сельскохозяйственного назначения при их предоставлении. Паспорт станет официальным документом, где фиксируется балл бонитета, содержание гумуса, уровень азота, фосфора, калия, степень засоления, кислотность, механический состав почвы и другие исходные характеристики почвы. Также уточняются нормы по охране и мониторингу земель, проведению почвенных и агрохимических обследований, бонитировки почв, результаты которых станут общедоступными и в дальнейшем будут отражены в цифровых сельскохозяйственных картах», — указано в заключении к документу.