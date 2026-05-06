В Казахстане могут ввести паспорта для сельхозземель

Отмечается, что целью законопроекта является создание правовой основы для эффективного управления и охраны почвы, поддержания и повышения плодородия почв, предотвращения деградации земель.
«Законопроект закрепляет понятие “почвы”, устанавливает основные требования по ее рациональному использованию, уточняет функции государственных органов в сфере охраны почв, определяет четкие направления проводимых научных исследований, развивает международное сотрудничество в данной области», — говорится в документе.
Наряду с изложенным проектом закона предусматриваются условия перехода к механизму регенерации почв, регламентируются особенности охраны почв на землях сельскохозяйственного назначения путем установления следующих требований:
использование наилучших доступных почвозащитных технологий, обязательное внедрение севооборотов; внесение органических и минеральных удобрений строго в соответствии с научно обоснованной системой применения удобрений, предотвращение накопления в почве химических элементов в опасных количествах; ограничение по выращиванию определенных сельхозкультур в зависимости от состояния почвы, которые приведут к ее истощению.
Кроме того, предлагается установить требования по охране почв от подтопления, заболачивания и вторичного засоления, истощения, иссушения, уплотнения, по восстановлению деградированных почв. В частности, в обязанности землепользователей вменяется:
проведение мероприятий по регулированию водного, солевого, питательного и теплового режимов, по отводу сточной, избыточной воды, поддержанию оптимального уровня влажности; применение методов снегозадержания, приемов обработки почвы, мульчирования; использование сельхозтехники, оказывающей минимальное воздействие на почву.
«Законопроектом также предусматриваются нормы по разработке региональных планов мероприятий в области охраны почв, научно-методических подходов для мониторинга деградации почв, для их восстановления, созданию прогнозных моделей деградации почв, прикладному использованию данных и технологий дистанционного земельного зондирования, искусственного интеллекта при мониторинге и картографировании деградации почв», — сообщается в документе.
Помимо этого, депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении сопутствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны почв».
Сообщается, что он разработан депутатами Парламента РК в целях приведения норм Земельного кодекса и Закона РК «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» в соответствие с положениями проекта Закона «Об охране почв».
«В ходе работы над законопроектом депутатами внесен ряд поправок, направленный на уточнение и дополнение основных положений законопроекта и усиления целей его разработки. Так, вносится норма по обязательному изготовлению и выдаче паспорта земельных участков сельскохозяйственного назначения при их предоставлении. Паспорт станет официальным документом, где фиксируется балл бонитета, содержание гумуса, уровень азота, фосфора, калия, степень засоления, кислотность, механический состав почвы и другие исходные характеристики почвы. Также уточняются нормы по охране и мониторингу земель, проведению почвенных и агрохимических обследований, бонитировки почв, результаты которых станут общедоступными и в дальнейшем будут отражены в цифровых сельскохозяйственных картах», — указано в заключении к документу.
Наряду с изложенным внесены поправки редакционно-уточняющего характера, связанные с приведением норм законопроекта в соответствие с действующим законодательством РК и правилами юридической техники.
