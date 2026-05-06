В новый Налоговый кодекс хотят внести ряд поправок

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 6 мая 2026 года приняли в работу законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Казахстан», передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Депутат Татьяна Савельева сообщила, что документ инициирован депутатами Парламента и внесен в Мажилис 28 апреля 2026 года.

«Законопроект направлен на реализацию Конституции РК, принятой на республиканском референдуме 15 марта, и изменений в Конституционный закон “О Конституционном суде РК”. Законопроект предусматривает техническую корректировку и унификацию формулировок без изменения сути регулирования, приведение институциональных наименований в налоговых нормах к новой институциональной модели, исключение госпошлины при направлении обращений граждан в Конституционный суд в связи с исключением аналогичной нормы из Конституционного закона, уточнение формулировок по юридической технике», — пояснила она.

По ее словам, поправки не меняют налоговую нагрузку или механизмы налогообложения, а синхронизируют Налоговый кодекс с обновленной Конституцией и отражают новую модель государственных институтов.