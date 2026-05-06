«Музыкальная сборная России» сыграет в Хабаровске «Японскую весну»

Настроиться на созерцание пробуждения природы меломанам Хабаровска помогут артисты Санкт-Петербургского проекта «Музыкальная сборная России». В конце мая молодые лауреаты международных конкурсов выступят в краевой филармонии с программой «Японская весна» (6+), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
За полтора часа артисты планируют исполнить сочинения десяти японских композиторов. Каждый из них — новатор в своем направлении. Например, Такаси Йосимацу — один из апологетов отказа от строгой тональности в пользу мелодичного и эмоционального звучания в классической музыке. Его неоромантические композиции запоминаются своей «птичьей» тематикой. А Макото Шинохара — мультиинструменталист, известный написанием композиций для фортепиано, гобоя, флейты, арфы и кото. Узнать его сочинения можно по миксу традиционной японской эстетики и западных авангардных техник.
Также на сцене Хабаровской краевой филармонии прозвучат композиции Каваками, Юбаяши, Фукуда, Юза, Такемицу, Оно, Фудзиты и Хосокавы. Их под руководством худрука Санкт-Петербургского Дома музыки Сергея Ролдугина исполнит молодая гвардия отечественных виртуозов.
За партии на кларнете будет отвечать Филипп Создателев, на контрабасе — Арсений Газизов, на флейте — Петр Худоногов, на саксофоне — Роман Маркелов, на фортепиано — Алексей Шпаков, на тромбоне — Александр Бодосов, на ударных — Георгий Акимов, на гобое — Федор Освер. Все они — лауреаты международных конкурсов и премий.
— Объединяющим мотивом программы становится образ птицы, проходящий через несколько сочинений первого отделения: от «4 пьес в форме птицы» и Сонаты «Пушистая птица» Тадаси Йосимацу до пьесы Мики Шинохары «Кассуга» (название отсылает к храму в Наре, где, по преданию, на горе спустился бог на белом вороне). Второе отделение обращено к природным и ритуальным образам: цветущая сакура, песнь барабана, заклинание и «Слезы единорога» — завораживающая пьеса для вибрафона соло, — анонсируют мероприятие в Хабаровской краевой филармонии.
Концерт пройдет 23 мая в 17:00 на в Хабаровской краевой филармонии.