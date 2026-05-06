«Музыкальная сборная России» сыграет в Хабаровске «Японскую весну»

За полтора часа артисты планируют исполнить сочинения десяти японских композиторов. Каждый из них — новатор в своем направлении. Например, Такаси Йосимацу — один из апологетов отказа от строгой тональности в пользу мелодичного и эмоционального звучания в классической музыке. Его неоромантические композиции запоминаются своей «птичьей» тематикой. А Макото Шинохара — мультиинструменталист, известный написанием композиций для фортепиано, гобоя, флейты, арфы и кото. Узнать его сочинения можно по миксу традиционной японской эстетики и западных авангардных техник.