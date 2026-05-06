Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь с возможной грозой и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение дня через Центральную Россию “скользнет” холодный атмосферный фронт. В Москве и по области будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Ветер западный с разворотом на северо-восточный четыре-девять метров в секунду, порывистый. Максимальная температура плюс 20 — плюс 25 градусов», — рассказал Тишковец.
Он отметил, что показания барометров будут расти и составят 745 миллиметров ртутного столба.
«В четверг, в теплом секторе циклона, ожидается переменная облачность, местами возможны скоротечные дожди и грозы. В сумерках плюс 11 — плюс 16, в середине дня плюс 22 — плюс 27 градусов», — уточнил Тишковец.
Более того, в пятницу промчится очередной холодный фронт, отметившись кратковременным дождем, температура воздуха понизится, и в течение суток составит плюс 12 — плюс 17 градусов.
«На 9 Мая небо вновь нахмурится, и пойдет дождь, ночью и утром плюс семь — плюс 12 градусов, днем не выше плюс 10 — плюс 15 градусов», — подчеркнул Тишковец.
Синоптик добавил, что в воскресенье сохранится не по сезону прохладная погода.