Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Синоптик Леус: в среду в Москве ожидается кратковременный дождь и гроза.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь с возможной грозой и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня через Центральную Россию “скользнет” холодный атмосферный фронт. В Москве и по области будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Ветер западный с разворотом на северо-восточный четыре-девять метров в секунду, порывистый. Максимальная температура плюс 20 — плюс 25 градусов», — рассказал Тишковец.

Он отметил, что показания барометров будут расти и составят 745 миллиметров ртутного столба.

«В четверг, в теплом секторе циклона, ожидается переменная облачность, местами возможны скоротечные дожди и грозы. В сумерках плюс 11 — плюс 16, в середине дня плюс 22 — плюс 27 градусов», — уточнил Тишковец.

Более того, в пятницу промчится очередной холодный фронт, отметившись кратковременным дождем, температура воздуха понизится, и в течение суток составит плюс 12 — плюс 17 градусов.

«На 9 Мая небо вновь нахмурится, и пойдет дождь, ночью и утром плюс семь — плюс 12 градусов, днем не выше плюс 10 — плюс 15 градусов», — подчеркнул Тишковец.

Синоптик добавил, что в воскресенье сохранится не по сезону прохладная погода.