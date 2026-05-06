CBS: В Персидском заливе повреждено судно, принадлежащее французской компании

В районе Персидского залива ракета поразила грузовое судно CGM San Antonio, принадлежащее французской компании. Как сообщает CBS News со ссылкой на американских официальных лиц, несколько членов экипажа из Филиппин получили ранения. Предположительно, удар был нанесен крылатой ракетой наземного базирования.
В полдень 5 мая судно находилось недалеко от Дубая. Информацию о поражении грузового судна неизвестным снарядом подтвердили и в Центре морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
На фоне блокады Ормуза под удары неоднократно попадали как военные, так и торговые суда. Как писал KP.RU, накануне в управлении морских торговых операций Великобритании сообщили о попадании неизвестного снаряда в грузовое судно в районе Ормузского пролива.
В ответ на военную операцию США и Израиля в конце февраля Иран перекрыл Ормузский пролив. После провала переговоров с Ираном 11 апреля Дональд Трамп объявил о полной морской блокаде «любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его». В Вашингтоне это называют «блокадой блокировщика» — ответной мерой на действия Тегерана.