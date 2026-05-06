CBS: В Персидском заливе повреждено судно, принадлежащее французской компании

В ответ на военную операцию США и Израиля в конце февраля Иран перекрыл Ормузский пролив. После провала переговоров с Ираном 11 апреля Дональд Трамп объявил о полной морской блокаде «любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его». В Вашингтоне это называют «блокадой блокировщика» — ответной мерой на действия Тегерана.