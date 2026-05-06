В Омске работникам разрешили уйти на удалёнку из-за жары

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Нилов подчеркнул, что в условиях экстремальной жары или введения особых правовых режимов, перевод на удалённую работу может быть обязательным.

Источник: Om1 Омск

Омичи могут перейти на удалённую работу при аномально жаркой погоде, если между работником и работодателем достигнута договорённость. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что трудовое законодательство предусматривает гибкие формы занятости, включая удалённую и смешанную работу. В случае аномальной жары, а также в межпраздничные периоды, работодатель и работник могут по согласованию перевести сотрудника на дистанционный режим работы, чтобы обеспечить комфортные условия для выполнения трудовых обязанностей.

Нилов подчеркнул, что в условиях экстремальной жары или введения особых правовых режимов, перевод на удалённую работу может быть обязательным. Работодатель также обязан создавать безопасные условия труда, включая поддержание оптимального температурного режима в помещениях.