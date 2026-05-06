В Казахстане медико-генетическая помощь станет более доступной

Министерство здравоохранения подготовило поправки в Стандарт организации оказания медико-генетической помощи в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Изменения разрабатываются в рамках Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» и нацелены на то, чтобы сделать диагностику более точной, а медицинскую помощь — более качественной и доступной.

Главный акцент — на внедрении современных методов обследования и совершенствовании подходов к лечению с учётом международного опыта. Речь идет о применении новых технологий, которые позволяют выявлять генетические и наследственные заболевания на более ранних стадиях.

В Минздраве отметили, что это особенно важно, поскольку своевременная диагностика помогает быстрее принять необходимые меры и улучшить прогноз для пациента.

Ожидается, что принятые изменения помогут врачам работать эффективнее, а пациентам — получать более точную и своевременную помощь.

В целом, совершенствование стандарта направлено на повышение качества медицинских услуг и дальнейшее развитие системы здравоохранения в стране.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 22 мая.