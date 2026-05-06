В Хабаровске прошла конференция к 90 летию Кировского района

Мэр Хабаровска поблагодарил молодых исследователей за вклад в изучение истории города.

Источник: Комсомольская правда

В культурно спортивном комплексе «Арсеналец» состоялась межвузовская научно практическая конференция «История Кировского района города Хабаровска: диалог прошлого и настоящего», приуроченная к 90 летнему юбилею района.

Мероприятие объединило молодых исследователей из трёх вузов — Тихоокеанского государственного университета, медицинского университета и академии физической культуры, а также экспертов, представителей городской власти и школьников.

Молодые учёные представили работы о развитии предприятий района, современных экологических решениях и популяризации здорового образа жизни среди разных поколений. Молодые исследователи рассказали о том, как создавались и развивались предприятия района, как сегодня решаются вопросы экологии и как молодежь и старшее поколение поддерживают здоровый образ жизни.

Конференция стала площадкой для диалога молодёжи, экспертов и представителей власти о прошлом и будущем Кировского района. С приветственным словом к участникам научно практической конференции обратился мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Мэр поблагодарил молодых исследователей за вклад в изучение истории города и заботу о его будущем.

— Спасибо вам за то, что вы так скрупулёзно изучаете историю Хабаровска и заботитесь о его будущем, — подчеркнул Сергей Кравчук. — Не останавливайтесь на достигнутом: продолжайте исследовать, предлагать свои идеи по улучшению жизни в краевой столице и мечтать. А мы поможем воплотить ваши планы — городу очень нужны ваши энергия и знания".

В завершении глава города вручил участникам конференции сертификаты и памятные подарки.