На Дону могут отключить связь до 9 мая

В Ростовской области не исключили полное отключение мобильной связи и интернета, включая сервисы из «белого списка» до 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в комментариях в канале губернатора Юрия Слюсаря.
«По решениям регулятора возможно полное отключение услуг связи, в том числе ограничение работы сервисов, включенных в “белый список”», — сказано в сообщении.
Напомним, накануне в регионе наблюдался масштабный сбой работы онлайн-сервисов. Донские власти объяснили перебои со связью мерами защиты населения.
