Спектакли Красноярского музыкального театра вошли в конкурсную программу БДФ

Два спектакля Красноярского музыкального театра вошли в конкурсную программу IX Большого Детского фестиваля.
Экспертный совет отобрал 41 спектакль из 490 заявок со всей страны. В конкурсной программе театр представлен сразу в двух номинациях:
«Лучший музыкальный спектакль для детей в младшей возрастной категории» — «Чук и Гек» (6+); «Лучший музыкальный спектакль для детей в старшей возрастной категории» — «Бой с Тенью» (12+).
Режиссером-постановщиком обоих спектаклей выступила главный режиссер Красноярского музыкального театра Джемма Аветисян.
Прохождение в конкурсную программу фестиваля дает театрам возможность представить свои спектакли на площадках Москвы, Подмосковья или Санкт-Петербурга. Победителей определит независимое детско-юношеское жюри в возрасте от 8 до 16 лет — это одна из особенностей Большого Детского фестиваля.
Напомним, БДФ — это ежегодный фестиваль, в рамках которого представлены творческие проекты для детей̆ и подростков, созданные профессиональными коллективами в различных жанрах искусства. Художественный руководитель фестиваля — Сергей Безруков.
Большой Детский фестиваль включен в нацпроект «Семья» и проводится в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации.
Организаторы фестиваля — Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский Губернский театр.
